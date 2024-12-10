"قومي الطفولة" يتابع ظهور الطفل في الدراما للتأكد من مطابقته للكود الإعلامي

كتب- أحمد جمعة:

أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس يتابع بصفة مستمرة صورة وظهور الطفل في الدراما خاصة المتعلقة بالطفل للوقوف على مدى مطابقتها للكود الإعلامي والمعايير وضوابط ظهور الطفل في الإعلام والمواد الموجهة له، لافتة إلى أنه تم تشكيل لجنة تضم مجموعة من الخبراء في هذا المجال.

جاء ذلك خلال ترؤسها الاجتماع الدوري لأعضاء مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بحضور الدكتورة هيام نظيف، نائب رئيس المجلس، والدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس، وأعضاء مجلس الإدارة، غادة الدري، سامح عوض، كرم ملاك، عبد اللطيف صبحي، نور أسامة، عمر حجازي، مي زين الدين، حنان جرجس، دينا سيد عبد الوهاب، وميراي نسيم.

واستعرضت "السنباطي"، الأنشطة التي تم تنفيذها خلال شهر نوفمبر الماضي، والفعاليات التي تنفيذها في إطار الاحتفال باليوم العالمي للطفل، كما تم عرض فيلم وثائقي يتضمن هذه الأنشطة والاحتفالية الختامية لأعياد الطفولة والتي أقيمت تحت رعاية انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، موجهة الشكر والتقدير لرعايتها لاحتفالية "إحنا المستقبل" ولدعمها حقوق الطفل.

وأشارت إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يقوم حاليًا باتخاذ إجراءات تفعيل المادة الأولى من قانون إعادة تنظيم المجلس فيما يخص إنشاء فروع للمجلس بالمحافظات على أن يتم البدء بالمرحلة الأولى بعدد من المحافظات.

كما ناقشت "السنباطي"، مقترح تشكيل صندوق رعاية الطفولة والأمومة طبقا للقانون رقم 182 لسنة 2023 الخاص بإعادة تنظيم المجلس، فضلًا عن بعض البروتوكولات التي سيتم توقيعها مع عدد من الجهات الشريكة خلال الفترة المقبلة، موجهة الشكر إلى أعضاء مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة للدعم والمشاركة باحتفالية المجلس بيوم الطفل العالمي تحت شعار "إحنا المستقبل" فضلًا عن عدة فعاليات أقيمت طول شهر نوفمبر الماضي.

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