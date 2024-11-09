السجيني: حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم رفع الحرج عن الجميع

كتب- حسن مرسي:

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قيمة الإيجار القديم قد رفع الحرج عن الجميع ووضع الملف في إطاره الدستوري المنضبط.

اضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، أن أحكام المحكمة الدستورية نظمت مسألة زيادة القيمة الإيجارية بشكل متوازن، ونقل العقود داخل الأسرة من الجيل المتعاقد للجيل التالي فقط.

وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أن المجتمع كان في حالة يأس من الوصول إلى حلحلة أو التحرك قدمًا في تعديلات قانون الإيجار القديم استنادًا للقانون 136 لعام 1981، مشيرًا إلى أن القانون يمس حوالي 3 مليون وحدة سكنية في مصر.

وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنه ليس من المعقول ترك ملف الإيجار القديم بلا تصدي جاد لمعالجة الخلل وصولًا لإحداث حالة من التوازن والعدالة