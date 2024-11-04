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إجراءات عاجلة من وزارة الأوقاف لضبط العمل الدعوي بالمساجد

01:16 م الإثنين 04 نوفمبر 2024

وزارة الأوقاف المصرية

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وضعت وزارة الأوقاف، برئاسة الدكتور أسامة الأزهري، مجموعة من الإجراءات العاجلة لضبط العمل الدعوي بالمساجد.

وعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اجتماعا السبت الماضي، مع مديري المديريات بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وهي المرة الأولى منذ توليه منصبه.

وجاءت الإجراءات التي وضعتها وزارة الأوقاف لضبط العمل الدعوي بالمساجد، على النحو التالي:

- تحصين جميع المساجد من الأفكار المتطرفة.

- العمل على المساجد لكي تكون "منارة نور وشعاع أمل".

-التركيز على العلم والتحصين والبناء.

- اختيار الأئمة المتميزين علميًا وحسن التعامل معهم.

- صفحات الأئمة على "سوشيال ميديا" هي منابر أخرى لهم، يجب توجيهها إلى نشر العلم النافع المنير، لتحقيق تواجد مؤثر ولافت للنظر للخطاب الديني المستنير في عالم السوشيال ميديا.

- الصورة المحترمة للإمام تعكس الجمال الذي يدعو إليه الإسلام.

- العلم هو المعيار الوحيد للترقي والتميز.

- الدعوة يجب أن تكون منضبطة بالأسس المعتمدة في المنهج الأزهري.

- رفع كفاءة الأئمة وزيادة اهتمامهم بمراجعة القرآن الكريم.

- أهمية دعم الإمام ورفع معنوياتهم.

-خلق بيئة تنافسية بين الأئمة تُحفّز على طلب العلم والتقدم فيه.

وعقد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، السبت، الاجتماع الأول بمديري المديريات الإقليمية، وقيادات وزارة الأوقاف، وقيادات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ضمن مساعيها لتعزيز التواصل المستمر مع قيادات الدعوة في مختلف المديريات.

وزارة الأوقاف المساجد أسامة الأزهري محمد مختار جمعة
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