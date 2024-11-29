معهد الفلك: الثلاثاء غرة شهر جمادى الآخرة وعدته 29 يوما

كتب - محمد أبوبكر:

قال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور طه رابح إن غرة شهر جمادى الآخرة للعام الهجري الحالي 1446 ستوافق فلكيا يوم الثلاثاء المقبل وعدته 29 يوما.

وأشار رابح - في بيان أصدره له، اليو، إلى أن الهلال سيولد في تمام الساعة الثامنة والدقيقة 22 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحـــد القادم الموافق 29 من جمادى الأولى (يوم الرؤية).

وأوضح أن القمر سيغرب في مكة المكرمة مع غروب شمس ذلك اليوم( يوم الرؤية)،أما في القاهرة فإن القمر سيغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم بـ 6 دقائق، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين(1–7دقائق).

وأضاف أنه يلاحظ غروب القمر مع غروب شمس ذلك اليوم في كل من حلايب، وتوشكى، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين(1– 15 دقيقة)، وبذلك يكون يوم الإثنين المقبل الموافق 2 ديسمبر المقبل هو المتمم لشهر جمادي الأولى 1446هـ .

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