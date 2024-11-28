"الغمراوي" يبحث استخدام الذكاء الاصطناعي بعمليات التنظيم الدوائي

كتب- أحمد جمعة:

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا افتراضيًا اليوم الثلاثاء، مع الدكتورة أمل غويلة، كبير مسئولي البرامج العلمية بمؤسسة بيل وميليندا جيتس، وممثلين عن المؤسسة؛ لمناقشة أوجه الدعم الذي تقدمه المؤسسة لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي بعمليات التنظيم الدوائي بالقارة الأفريقية.

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك لدعم الابتكار والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في تنظيم استخدام المستحضرات الدوائية.

وخلال اللقاء، أكد الغمراوي، أهمية تعزيز التعاون الإقليمي من خلال الالتزام بالعمل المشترك مع الشركاء الدوليين، مثل مؤسسة بيل وميليندا جيتس وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني الدولية الداعمة لتطوير جهات تنظيمية قوية تدعم الابتكار في مجال المستحضرات الطبية والذكاء الاصطناعي، كما أبرز أهمية التعاون بين الهيئات التنظيمية الوطنية على مستوى القارة الإفريقية والمنطقة العربية لتحقيق الاستفادة القصوى من البرنامج.

كما أكد التزام الهيئة بتطوير الكوادر الفنية والموارد البشرية المتميزة، ودعم البنية التحتية والمعلوماتية بما يواكب التوجهات العالمية في استخدام التقنيات الحديثة.

حضر اللقاء من الهيئة د أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، والدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق.

جاء ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على عقد شراكات متميزة مع منظمات المجتمع المدني الدولية، والاستفادة من البرامج الخاصة بتطوير القدرات وتنمية المهارات التي تقوم تلك المؤسسات بتمويلها وتزويدها بأحدث التقنيات، وتعزيز دور الهيئة كجهة تنظيمية رائدة إقليميًا من خلال تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم صحة الإنسان وتحقيق رؤية عالمية مشتركة للابتكار والتنمية المستدامة في مجال الأدوية.

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