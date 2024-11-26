نقيب الأطباء: لم نتسلم مقترح قانون المسؤولية الطبية حتى الآن

كتبت - داليا الظنيني:

أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن قانون المسؤولية الطبية يُعد الإطار المنظم للعلاقة بين الطبيب والمريض والدولة والمجتمع في مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن جميع الدول، بما في ذلك دول الخليج، لديها قوانين تضمن تطبيق المسؤولية الطبية.

وأشار عبد الحي، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى في برنامج حديث القاهرة المذاع على قناة القاهرة والناس، إلى أنه لم يسبق أن صدر قانون تحت مسمى "المسؤولية الطبية" في مصر، موضحًا أن الأخطاء الطبية كانت تُحكم وفقًا لقانون العقوبات، دون مراعاة لخصوصية الممارسات الطبية.

وأضاف نقيب الأطباء أن الأخطاء الطبية ظلت خاضعة لقانون العقوبات منذ عام 1954، مشددًا على أن الأطباء لن يقبلوا بقانون أقل مما هو معمول به في الدول العربية ودول الخليج.

وأوضح: "المشكلة أن الطبيب يُعتبر مدانًا حتى تثبت براءته، ولن نرضى إلا بقانون يتوافق مع قوانين الدول الأخرى، خاصة العربية".

وتابع: "لم نتسلم مقترح قانون المسؤولية الطبية حتى الآن، ونحتاج إلى دراسته جيدًا استعدادًا للمناقشات المقبلة في مجلس النواب، وهناك مؤشرات إيجابية في الروح العامة للقانون والمذكرة الإيضاحية المصاحبة له، لكننا قدمنا اقتراحات تعديلية، منها أنه لا يجوز الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمة الطبية أثناء تأدية الخدمة أو بسببها".

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