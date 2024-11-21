كتب- عمر صبري:



عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي شركات زيوت الطعام في القطاعين العام والخاص، في مقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والشركات لتأمين احتياجات السوق من الزيوت بأسعار مناسبة وتحقيق استقرار السوق المحلي.



وزير التموين يبحث تأمين احتياجات السوق من زيوت الطعام



جاء الاجتماع بحضور اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين، الدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي، إلى جانب 16 شركة زيوت طعام من القطاعين العام والخاص.

محاور الاجتماع

- تأمين المخزون الاستراتيجي: شدد الدكتور فاروق على أهمية تأمين المخزون الاستراتيجي من الزيوت الخام والمكررة، بما يكفي لفترات طويلة، لضمان استمرارية التوريد لتلبية احتياجات المواطنين.

- التكامل بين القطاعين العام والخاص: أكد الوزير على ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص لتأمين المخزون الاستراتيجي من الزيوت، لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مستقرة.

- الرقابة على الأسواق: تناول الاجتماع آليات الرقابة على أسعار الزيوت لضمان عدم المغالاة في الأسعار، والتزام الجميع بالأسعار العادلة التي تراعى مصلحة المنتجين والمستهلكين.

- تشجيع التصنيع المحلي: أشار الوزير إلى أهمية تعزيز قدرات التصنيع المحلي من زيوت الطعام ودعم المشروعات التي تساهم في زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي لمواجهة التحديات العالمية التي تؤثر على أسواق الزيوت، مثل ارتفاع أسعار المواد الخام والشحن.

الختام

في ختام الاجتماع، أكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة ستواصل بذل الجهود لضمان الأمن الغذائي واستقرار الأسعار، وأشاد بدور شركات القطاع الخاص والعام في دعم خطط الدولة لتحقيق هذا الهدف. كما دعا الجميع للعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات الراهنة.





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