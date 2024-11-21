هل الرضاعة أثناء استلقاء الأم على جانبها تسبب التهاب أذن الطفل؟

كتب- أحمد جمعة:

قالت وزارة الصحة والسكان إن الرضاعة الطبيعية، حتى أثناء استلقاء الأم على جانبها، لا تسبب التهابات الأذن عند الأطفال.

خطورة إرضاع الطفل والأم مستلقاة على جانبها

ذكرت الوزارة في منشور توعوي أن الالتهابات ترتبط بشكل رئيسي باستخدام الرضاعة الصناعية "الببرونة"، إذ قد يتسرب الحليب إلى قناة الأذن الوسطى أثناء استخدام الزجاجة، مما يزيد من خطر الالتهابات.

يأتي ذلك في إطار حملة وزارة الصحة لتعزيز الوعي بالممارسات الصحية المرتبطة بالرضاعة الطبيعية، خاصة أنها تساهم في تقوية مناعة الطفل ولا ترتبط بأي أضرار صحية كتلك التي قد تنتج عن الرضاعة الصناعية.

وشددت وزارة الصحة على أن الرضاعة الطبيعية تساهم في التنمية الحسية والمعرفية للطفل وحمايته من الأمراض المعدية والمزمنة، وأيضًا الحد من وفيات الرضع الناجمة عن أمراض الطفولة الشائعة مثل الإسهال والالتهاب الرئوي.

أمهات أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي والمبيض

لفتت الوزارة إلى أن الأمهات اللاتي يُرضعن طبيعيًا يكنَّ أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي والمبيض.

كما أوضحت أن الأطفال الذين يتلقون رضاعة طبيعية يظهرون أداءً أفضل في اختبارات الذكاء، وقلما يعانون من زيادة في الوزن، ويكونون أقل عرضة للإصابة بمرض السكري.

اقرأ أيضًا:

طقس الـ6 أيام المقبلة.. الأرصاد: انخفاض الحرارة ـ4 درجات وبرودة وأمطار

ضوابط الحج السياحي البري 2025

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 21-11-2024

ما الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض السكر وتحتاج للفحص الدوري؟