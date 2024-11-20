محافظ الجيزة يجري جولة مسائية مفاجئة بعدد من الأحياء.. ماذا حدث؟

كتب- محمد أبو بكر:

أجرى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جولة مسائية مفاجئة بأحياء الهرم والعمرانية والطالبية وبولاق الدكرور؛ للوقوف على حالة النظافة والإشغالات وتواجد فرق العمل بالورديات الليلية؛ للتأكد من انتظام تقديم الخدمات للمواطنين.

تفاصيل جولة مفاجئة لمحافظ الجيزة بعدد من الأحياء

وشملت جولة "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الأربعاء، تفقد شارع الملك فيصل، حيث كلف المحافظ بمواصلة جهود رفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة بشكل دوري.

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء المعنية، بعدم السماح بأي تعديات على الطريق العام، ومتابعة التزام المحال العامة بمواعيد الغلق الشتوية، وخطط ترشيد استهلاك الكهرباء، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتفقد المحافظ، شارع العريش وهو أحد الشوارع التجارية بالمحافظة، حيث شدد على رئيس حي الطالبية بمنع جميع أوجه التعدي والإشغال على الطريق العام من قبل الباعة الجائلين والمحال والمنشأت التجارية، وتحقيق الردع بالطريق، ورفع أية حالات تعدي على الفور، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشهدت جولة المهندس عادل النجار، تفقد حالة النظافة بأنفاق عمرو بن العاص والكرتون بحي الهرم؛ استجابة لشكوى المواطنين، حيث كلف بتوجيه حملات نظافة دورية للتأكد من كفاءة النظافة بالأنفاق ومنع تراكم أية مخلفات بها، وتكليف نائب رئيس الحى المختص بالمرور الدوري لمعاينة حالة النظافة بكلًا منهم وتمهيده لحركة سير المواطنين.

محافظ الجيزة يكلف برفع كفاءة نفق عمرو بن العاص

وكلف "النجار"، برفع كفاءة نفق عمرو بن العاص ومنع أية إشغالات به، وتجهيز عددًا من الباكيات التجارية لطرحها علي الراغبين.

وحرص محافظ الجيزة، على تفقد طريق صفط اللبن ـ كرداسة، موجهًا رئيس المركز بمنع أية أعمال إلقاء للمخلفات والرتش على جانبي الطريق، وتنظيم أكمنة لضبط السيارات المخالفة بالتعاون مع الجهات المعنية؛ للحفاظ على حالة الطريق، وفي حال ضبط مركبات مخالفة يتم إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها.

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