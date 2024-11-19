موعد وأسعار فترات تحسين الحج السياحي 2025 بعد الضوابط الرسمية

كتب- محمد أبو بكر:

تضمنت ضوابط الحج السياحي 2025 التي جرى اعتمادها اليوم الثلاثاء، السماح لشركات السياحة بإضافة التحسين لبرامج الحج.

ووفق ضوابط الحج السياحي 1446 هـ - 2025، جاءت حالات إضافة شركات السياحة التحسين لبرامج الحج، كما يلي:

- يمكن للشركات إضافة التحسين لبرامج "اقتصادي ج، وبري ج" خمس نجوم حتى 250 م من الحرم نظير تحصيل مبلغ 17000 ألف جنيه من كل حاج.

- يمكن للشركات إضافة التحسين لبرامج "اقتصادي ج، وبري ج"، بفنادق خمس نجوم أو أربع نجوم بعد 250 م وحتى 750 م من الحرم نظير تحصيل مبلغ 14000 ألف جنيه من كل حاجة.

ويكون موعد فترات تحسين الحج السياحي 2025 على النحو التالي:

- موسم أول: "25 ذو القعدة وحتى 29 ذو القعدة" - "1 ذو الحجة وحتى 4 ذو الحجة".

- موسم ثاني: "14 ذو الحجة وحتى 17 ذو الحجة" - "17 ذو الحجة وحتى 21 ذو الحجة".

- موسم ثالث: 21 ذو الحجة وحتى 25 ذو الحجة.

أسعار الحج السياحي 2025:

وجاءت أسعار الحج السياحي 2025 لكافة البرامج والمستويات، كما يلي:

أسعار الحج السياحي الـ5 نجوم

- خمس نجوم أ من ساحة الحرم وحتى 250 متر: 580 ألف جنيه.

- خمس نجوم ب من ساحة الحرم وحتى 1250 متر: 520 ألف جنيه.

أسعار الحج الاقتصادي 2025 طيران:

- اقتصادي أ موسم كامل بفنادق وحتى 1250 متر: 295 ألف جنيه.

- اقتصادي ب موسم كامل بفنادق بعد 1250 متر وحتى 2000 متر: 275 ألف جنيه.

- اقتصادي ج تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكين الحجاج بها مثل "العزيزية والنزهة والزاهر": 250 ألف جنيه.

أسعار الحج السياحي بري 2025:

- سياحي بري أ موسم كامل بفنادق وحتى 1250 متر: 260 ألف جنيه.

- سياحي بري ب موسم كامل بفنادق بعد 1250 متر وحتى 2000 متر: 245 ألف جنيه.

- سياحي بري جـ تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكين الحجاج بها مثل "العزيزية والنزهة والزاهر": 225 ألف جنيه.

ووفق ضوابط الحج السياحي 2025، فإن جميع الأسعار السابقة لا تتضمن تذاكر الطيران أو الباخرة لبرامج الحج البري 1146هـ.

يذكر أن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اعتمد الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446 هــ - 2025، وتضمنت عددًا من التحذيرات والتوجيهات بشأن أداء فريضة الحج 2025.

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