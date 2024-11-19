وزراء وشخصيات عامة في احتفالية سلطنة عمان بالعيد القومي -صور

كتب - محمد شاكر:

تصوير - هاني رجب:

شارك عدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة، في احتفالية العيد الوطني الـ54 لسلطنة عمان، الذي نظمته سفارة عمان بالقاهرة اليوم الثلاثاء.

جاء على رأس الحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، والمستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ولفيف من سفراء الدول العربية والأجنبية وكتاب وإعلاميين.

وخلال هذه الاحتفالية، أكد السفير عبدالله الرحبي أن السلطنة تجدد موقفها الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وضرورة حل الدولتين، ورفضها الانتهاكات الغاشمة التي يتعرض لها الأبرياء.

كما أشار إلى ما تمثله هذه المناسبة من ذكرى مهمة وبداية لطريق النهضة في سلطنة عمان، وأكد أن رؤية السلطنة 2040 تحمل خطة طموحة للتنمية في كافة المجالات، في مقدمتها التعليم والطاقة النظيفة، والاهتمام بدعم المرأة والشباب.

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