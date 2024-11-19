محافظ الجيزة يعقد اجتماعًا بمقر المنطقة الصناعية لبحث ملفات العمل

كتب- محمد أبو بكر:

عقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اجتماعًا داخل مقر المنطقة الصناعية بعرب أبو ساعد بمركز مدينة الصف لمتابعة موقف البنية التحتية بالمنطقة الصناعية من مياه الشرب والصرف الصحي والطرق وملفات العمل الحيوية الجارية، وبحث ملفات التقنين وتسعير الأراضي لإدخال المرافق بالمنطقة الصناعية.

محافظ الجيزة يطلع على المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية

وفى بداية الاجتماع، اطلع "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الثلاثاء، على المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية والمقامة على مساحة ٦٣٢٨ فدان والأنشطة الصناعية والاستثمارية بالمنطقة وكذلك الموقف النهائي لملف التقنين وتسعير الأراضي.

ووجه محافظ الجيزة، بتفعيل الدراسة الاستشارية لأعمال تصميم المرافق من مياه وصرف صحى وطرق اسمنتية وتدعيم شبكة الكهرباء.

وحرص المحافظ على الالتقاء بممثلى أصحاب المصانع والمستثمرين بالمنطقة الصناعية لبحث طلباتهم ورؤيتهم لتطوير المنطقة الصناعية، والذى أكد خلالها على أن الهدف الاول من الزيارة هو الاستماع لمشاكل المستثمرين وأصحاب المصانع، مؤكدًا لهم أنه سيتم التواصل مع هيئة التنمية الصناعية لبحث إجراءات التسعير وإدخال المرافق بالمنطقة وإزالة أي معوقات تواجههم لإحداث نقله نوعية وتنموية داخل المنطقة الصناعية بعرب ابو ساعد.

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