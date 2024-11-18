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الرئيس السيسي يلتقي ولي عهد أبوظبي على هامش فعاليات قمة مجموعة العشرين

10:05 م الإثنين 18 نوفمبر 2024
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    الرئيس السيسي يلتقي ولي عهد أبوظبي
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كتب- أحمد عبدالمنعم:

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وذلك على هامش فعاليات قمة مجموعة العشرين في "ريو دي جانيرو" بالبرازيل.

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين، في ضوء ما يربطهما من أواصر تاريخية وطيدة على المستويين الشعبي والرسمي، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وقد تم في هذا الإطار التشديد خلال اللقاء على حرص الدولتين على استمرار التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، بما يحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين نحو التنمية والتقدم.

ولي عهد أبوظبي خالد بن محمد بن زايد الإمارات السيسي البرازيل قمة العشرين
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