محمود سعد يدعو لتيسير الحج والعمرة للجميع

كتب- حسن مرسي:

طالب الإعلامي محمود سعد بتيسير زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة للجميع دون قيود مالية، مؤكدًا أن الأسعار المرتفعة تعيق تحقيق هذا الحلم.

وفي بث مباشر عبر منصة "تيك توك"، شدد سعد على أن الحرمين الشريفين هما قبلة المسلمين، وأن لكل مسلم الحق في زيارتهما، بغض النظر عن وضعه المادي.

واستعرض "سعد"، تاريخ الحرم المكي، مشيرًا إلى التوسعات والتطورات التي شهدها على مر العصور، مؤكدًا على أهمية فهم هذه التغييرات لتقدير الجهود المبذولة لخدمة الحجاج والمعتمرين.

ولفت الانتباه إلى دور الخلفاء والملوك في خدمة الحرمين، مثل الملك عبد الله والملك فهد اللذين قاما بتوسعات ضخمة في الحرم المكي.

كما استذكر سعد دور السيدة زبيدة، زوجة هارون الرشيد، التي ساهمت بشكل كبير في تسهيل رحلة الحجاج من خلال إنشاء نقاط مياه على الطرق.

وقارن بين تجربة الحجاج في الماضي، التي كانت مليئة بالتحديات والصعوبات، وبين تجربة الحجاج في الوقت الحاضر، التي توفر فيها خدمات حديثة ومريحة.