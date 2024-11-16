"مرفق الكهرباء" يوضح كيفية تلاشي رعشة التيار بالمنازل حفاظًا على الأجهزة

كتب- محمد صلاح:

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك نصائح مهمة للمواطنين؛ لتلاشي أسباب رعشة الكهرباء في المنازل التي تمثل خطورة داهمة على الأجهزة الكهربائية، وتتسبب في تقليل العمر الافتراضي لها.

وتضمنت نصائح الجهاز للمواطنين، التالي:

وجود أحمال كهربائية زائدة بسبب استخدام أجهزة الأكثر سحبًا للتيار الكهربائي والتي تشمل أجهزة التكييف والميكروويف والمكواة والمدفأة الكهرباء.

وجود توصيلات كهربائية غير سليمة، والتي قد تنتج بسبب تهالك أسلاك الكهرباء أو ضعف الأسلاك لتحمل الأحمال الكهربائية الكافية للمنازل.

وجود مشكلات من شركة الكهرباء المزودة للخدمة؛ وهو ما قد يحدث بسبب تعرض بعض المناطق لظروف جوية صعبة، أو حدوث مشكلة في المحول الكهربائي الرئيسي للمنطقة، أو ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية.

وطالب جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المواطنين في حال تعرضهم لتلك الحالات بالاتصال على رقم الطوارئ ١٢١ بشركة الكهرباء والاستفسار عن تلك المشكلات؛ لحلها والحفاظ على العمر الافتراضي للأجهزة الكهربائية.

خطوات حل أزمة رعشة التيار الكهربائي بالمنازل

طالب الجهاز المواطنين في حال تعرضهم إلى تلك الحالات، بالاتصال على رقم الطوارئ ١٢١ بشركة الكهرباء والاستفسار عن تلك المشكلات لحلها والحفاظ على العمر الافتراضي للأجهزة الكهربائية.

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