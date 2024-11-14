الأوقاف: عقد 27 ندوة بالمحافظات الأحد المقبل لنشر القيم الدينية والأخلاق النبوية

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، عقد 27 ندوة علمية كبرى على مستوى الجمهورية، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، تحت عنوان: "لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ" حرمة القمار بكل أنواعه، الأحد المقبل.

الهدف من ندوات الأوقاف

أوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، اليوم، أن هذه الندوات تأتي بتوجيهات من الدكتور أسامة السيد الأزهري،، ضمن جهود الوزارة المستمرة لإيقاظ الوعي المجتمعي وتعزيز قيمة بناء الإنسان، وتنفيذًا لاستراتيجية الوزارة الجديدة في المحور الثالث «بناء الإنسان»، وتفعيلاً للمبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان".

نشر القيم الدينية الصحيحة

قالت وزارة الأوقاف إنها تسعى من خلال هذه الندوات إلى نشر القيم الدينية الصحيحة وتوضيح المفاهيم المغلوطة، وتقديم التوعية الدينية اللازمة للمجتمع، وتعزيز التعايش والسلام المجتمعي.

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