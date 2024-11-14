إعلان

الأوقاف: عقد 27 ندوة بالمحافظات الأحد المقبل لنشر القيم الدينية والأخلاق النبوية

02:25 م الخميس 14 نوفمبر 2024

وزارة الأوقاف المصرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، عقد 27 ندوة علمية كبرى على مستوى الجمهورية، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، تحت عنوان: "لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ" حرمة القمار بكل أنواعه، الأحد المقبل.

الهدف من ندوات الأوقاف

أوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، اليوم، أن هذه الندوات تأتي بتوجيهات من الدكتور أسامة السيد الأزهري،، ضمن جهود الوزارة المستمرة لإيقاظ الوعي المجتمعي وتعزيز قيمة بناء الإنسان، وتنفيذًا لاستراتيجية الوزارة الجديدة في المحور الثالث «بناء الإنسان»، وتفعيلاً للمبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان".

نشر القيم الدينية الصحيحة

قالت وزارة الأوقاف إنها تسعى من خلال هذه الندوات إلى نشر القيم الدينية الصحيحة وتوضيح المفاهيم المغلوطة، وتقديم التوعية الدينية اللازمة للمجتمع، وتعزيز التعايش والسلام المجتمعي.

اقرأ أيضًا:

أخبار الطقس اليوم.. الأرصاد: أجواء باردة ليلًا والعظمى على القاهرة 26 مئوية

"الزراعة" تعلن موعد بدء موسم تصدير البرتقال المصري

طلب إحاطة لمواجهة أجهزة المحمول المهربة إلى مصر بصورة غير شرعية

قانون الإجراءات الجديد.. حالة يتم الاستغناء فيها عن حضور المتهم

وزارة الأوقاف الأخلاق النبوية القيم الدينية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مشيرة خطاب: دستور 2014 أكبر إنجاز حققته الدولة في ملف حقوق الإنسان

إعلان

إعلان

حصلنا على تعويض.. محامي ضحية إمام عاشور يكشف كواليس جلسة الصلح
عاجل - مصر تسدد 6 مليارات دولار مستحقات خارجية خلال الشهر الجاري