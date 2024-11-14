بعد واقعة معمل تحاليل "dna".. تحرك برلماني لمواجهة فوضى المنشآت الطبية غير المرخصة

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان، حول انتشار المنشآت الطبية غير المرخصة.

جاء ذلك بعد انتشار مقطع فيديو يظهر سيدة تدير معمل تحاليل غير مرخصة، ادعت من خلاله أنها تقوم بإجراء تحاليل إثبات النسب (DNA)، وتبين أن أغلب النتائج التي تم الحصول عليها من المعمل تشير إلى عدم نسب الأطفال لوالديهم.

وأشارت النائبة، إلى أن هذه الظاهرة تشكل تهديدًا جادًا للصحة العامة، إذ أن دخول غير المختصين إلى المجال الطبي يعرض حياة المواطنين للخطر.

تحرك برلماني لمواجهة فوضى المنشآت الطبية غير المرخصة

ذكرت أن المؤسسات الطبية غير المرخصة لا تخضع لأي رقابة أو ضوابط مهنية، مما قد يؤدي إلى ممارسات غير قانونية أو ضارة، كما حدث في حالة السيدة التي أدارت معمل التحاليل.

وأكدت النائبة، أن مثل هذه التصرفات يمكن أن تساهم في حدوث فوضى اجتماعية، محذرة من أن هذا النوع من الانتهاكات يهدد استقرار النسيج الاجتماعي، خاصة في ظل وجود حالات سابقة لطبيبات أساءن إلى المجتمع المصري.

ووجهت النائبة طلبًا إلى وزارة الصحة، بضرورة تكثيف الجهود لمواجهة هذه المنشآت الطبية غير المرخصة من خلال قطاع التفتيش الطبي، وذلك حفاظًا على حياة المواطنين وضمان تقديم خدمات طبية آمنة وموثوقة.

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