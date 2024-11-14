"بيت الزكاة" يرسل 15 طن مواد غذائية لإغاثة الشعب اللبناني

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن "بيت الزكاة والصدقات" تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وصول شحنة مساعدات تتضمن 15 طنًّا من المواد الغذائية إلى مطار بيروت تمهيدًا لتوزيعها على العائلات المتضررة من العدوان الصهوني عليهم؛ لتخفيف معاناة الشعب اللبناني في مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشها جراء هذا العدوان الغاشم.

مساعدات بيت الزكاة والصدقات

أوضح بيت الزكاة، في بيان، اليوم، أن المساعدات المرسلة إلى بيروت عبارة عن دقيق، أرز، مكرونة، سكر، سمن، زيت، فول، عدس، ولوبيا، مشيرًا إلى تضامنه الكامل مع الشعب اللبناني في محنته، وذلك بدعم القيادة السياسية والتنسيق مع الجهات المعنية؛ للتأكيد على أن الشعب المصري وقيادته ومؤسساته يد واحدة لإغاثة الشعب اللبناني الشيقيق، وتلبية احتياجات المتضررين من العدوان الصهيوني المتصاعد.

وأشار "بيت الزكاة والصدقات" إلى أن توجيه المساعدات الإغاثية إلى الشعب اللبناني الشقيق يأتي في إطار برنامج "إغاثة" الذي يستهدف تقديم الدعم وتوفير المساعدات العاجلة للدول الشقيقة التي تتعرض لكوارث طبيعية أو اعتداءات وانتهاكات إنسانية، وذلك من منطلق قول النبيﷺ:«‌الْمُؤْمِنُ ‌لِلْمُؤْمِنِ ‌كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا»

اقرأ أيضًا:

أمطار ورياح وشبورة بهذه المناطق.. طقس الـ6 أيام المقبلة

مجدي الجلاد يعلق على أزمة الطبيبة وسام شعيب: احذروا السقوط الأخلاقي بحثا عن الشهرة (فيديو)

الحج 2025.. ما هو أقل سن لسفر السيدات دون محرم؟

قانون الإجراءات الجديد.. حالة يتم الاستغناء فيها عن حضور المتهم