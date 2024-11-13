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لتقديم رسالة دعم للبنان.. وزير الخارجية يتوجه إلى بيروت

12:56 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024

بدر عبدالعاطي

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(مصراوي)

توجه وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، لتقديم رسالة دعم للبنان الشقيق في ظل الظروف السياسية والإنسانية الدقيقة التى يمر بها نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم على أراضيه.

ومن المقرر أن يتم خلال الزيارة تسليم شحنة جديدة من المساعدات الإنسانية في إطار الجسر الجوي المصري لدعم لبنان الشقيق بناءً على توجيهات السيد رئيس الجمهورية، فضلاً عن إعادة عدد من المواطنين المصريين المقيمين في لبنان إلى أرض الوطن.

ومن المقرر أن يلتقي عبد العاطى بعدد من كبار المسئولين اللبنانيين خلال زيارته لبيروت، لتبادل الرؤى بشأن مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار، والوقوف على الأوضاع الإنسانية المتدهورة في لبنان.

بدر عبدالعاطي رسالة دعم للبنان بيروت
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