غدًا.. "تنسيقية الأحزاب" تعقد صالونًا نقاشيًا حول قانون الإيجار القديم

القاهرة - أ ش أ:

ذكرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنها ستعقد غدا الأربعاء، صالون نقاشي في الساعة السابعة مساءً، وذلك بعنوان "حكم الدستورية ومصير الإيجار القديم.. نحو رؤية عادلة".

وأوضحت التنسيقية - في بيان اليوم الثلاثاء- أن الصالون سيناقش ملف الإيجار القديم، وماذا بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني، وكيف سيتم مراعاة مصلحة الطرفين سواء المالك أو المستأجر بعد مضي سنوات طويلة من المنازعات بين الملاك والمستأجرين بسبب قانون الإيجار القديم.

كما سيتطرق الصالون إلى مناقشة دور مجلس النواب بعد حكم المحكمة الدستورية لتطوير قانون الإيجار القديم، بما يراعي حقوق كل من المالك والمستأجر، ويحقق التوازن المنشود بينهما.

ويدير الحوار خلال الصالون ناريمان خالد عضو التنسيقية، ويشارك في الصالون النائب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والنائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ورضا فرحات محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، والنائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية الأحزاب.