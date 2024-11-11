شبورة كثيفة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة بداية من اليوم الإثنين، وحتى السبت المقبل على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، أن تشهد البلاد طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بالإضافة إلى شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها.

كما توقعت سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة وأمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحري تمتد مساء على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وعلى فترات متقطعة.

وأكدت الهيئة أنه بداية من يوم الثلاثاء يوجد شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، كما يوجد نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.