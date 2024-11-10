"عضو بالشيوخ" يستعرض أهمية بناء وتطوير قدرات رأس المال البشري المصري

كتب- نشأت علي:

أعرب النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، عن أهمية بناء وتطوير قدرات رأس المال البشري المصري، مؤكداً أن تأهيله ليواكب متطلبات السوق المحلي والدولي يعد أحد الأسس الحيوية لدفع عجلة الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمع.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث أوضح أن استثمار رأس المال البشري يسهم بشكل فعّال في تعزيز التنافسية الوطنية عبر مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأشار إلى أن هذا التوجه يتطلب وضع سياسات وبرامج متطورة تركز على عدة محاور، أبرزها التدريب والتأهيل المهني من خلال خطط متكاملة لتطوير مهارات القوى العاملة المصرية، وذلك بإنشاء برامج تدريبية متخصصة تتماشى مع متطلبات السوقين المحلي والدولي.

كما أكد أهمية التركيز على المهارات التقنية والفنية المطلوبة حالياً في السوق، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص الذي يعتبر شريكًا أساسيًا في جهود تنمية رأس المال البشري.

ودعا إلى ضرورة تشجيع الشركات على المساهمة في تدريب الشباب وتوفير فرص عمل حقيقية لهم، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأكد أهمية إقامة شراكات دولية لتبادل الخبرات من أجل الوصول إلى مستوى عالمي من التأهيل، مشيراً إلى ضرورة إبرام اتفاقيات مع مؤسسات دولية لتوفير فرص تبادل الخبرات والمعارف، بما يتيح للشباب المصري اكتساب الكفاءة اللازمة للعمل في بيئات دولية تعزز من قدراتهم التنافسية.

كما شدد على ضرورة تنمية المهارات القيادية والإدارية، حيث تعد هذه المهارات من الركائز الأساسية لتطوير رأس مال بشري مؤهل وقادر على قيادة القطاعات الاقتصادية والارتقاء بها.

وأكد أن ذلك يتطلب دعم مؤسسات متخصصة تهدف إلى إعداد كوادر قيادية متميزة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية ودفع عجلة التنمية.