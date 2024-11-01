"الصحة" توقع بروتوكولات لتنمية مهارات خريجي كليات الصيدلة بـ 14 جامعة

كتب - أحمد جمعة:



وقعت وزارة الصحة والسكان، عدة بروتوكولات مع مجموعة من الجامعات المصرية، في إطار التعاون المشترك لتدريب طلبة وطالبات كليات الصيدلة، في أماكن التدريب المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، لاكتساب الخبرة العملية اللازمة للقيام بالمسئوليات المهنية للصيدلي بعد التخرج.



يأتي ذلك في إطار تنمية قدرات ومهارات خريجي كليات الصيدلة؛ لتلبية احتياجات سوق العمل، وتحسين جودة الأداء، وإعداد صيادلة مؤهلين للعمل في مجال الرعاية الصحية، بما يحقق التناغم بين الدراسة الأكاديمية بالجامعات، والتطبيق العملي على أرض الواقع.



وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن بروتكولات التعاون تنص على استقبال طلاب كليات الصيدلة بنظام الـ Pharm D للتدريب في المستشفيات والمنشآت التابعة لوزارة الصحة أو الخاضعة لإشرافها الفني، طبقا للأماكن المتاحة (السعة الاستيعابية) وتتولي الوزارة التدريب كجزء من البرنامج التدريبي المخصص لهم، كشرط للحصول على البكالوريوس.



وأضاف «عبدالغفار» أن مدة التدريب للدورة الواحدة 6 أسابيع بمعدل خمسة أيام في الأسبوع (30 ساعة أسبوعياً) ويتم اختيار التخصص من قبل طالب Pharm D clinical في تخصصات كلينكال المختلفة.



وأوضح أن البروتوكول نص على التزام وزارة الصحة والسكان، بموافاة الجامعات بما يفيد رسميا قضاء الطلاب مدة التدريب المتفق عليها من خلال الـlog book الخاص بكل طالب ويعتمد من المستشفى بعد مراجعة واعتماد مدير الصيادلة والإدارة العامة للشئون الصيدلية.



جدير بالذكر أن الجامعات التي تم توقيع البروتوكولات معها تضم (الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة البريطانية في مصر ، وجامعة سيناء فرعي العريش والقنطرة، والجامعة الكندية، وجامعة دراية، وجامعة بدر، وجامعة حورس، وجامعة مصر الدولية، وجامعة نيو جيزة، وجامعة النهضة، وجامعة بدر، وجامعة المستقبل، وجامعة الدلتا).



