وزير الزراعة ونظيره الروماني يكثفان سبل التعاون في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة

كتب- أحمد السعداوي:

عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونظيره الروماني فلورين باربو، اجتماعًا مشتركًا لبحث تكثيف سبل التعاون بين مصر ورومانيا في المجال الزراعي، والأنشطة المرتبطة به.

جاء ذلك على هامش مشاركة فاروق في اجتماعات اللجنة الفنية العليا المصرية- الرومانية، والتي تُعقد في العاصمة بوخارست.

وناقش الوزيران، خلال اللقاء، سُبل زيادة الاستثمارات الرومانية في مصر؛ خصوصًا في مجال الميكنة الزراعية وتطوير التعاونيات، وأنشطة الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان، والألبان، وسلامة الغذاء، إضافة إلى استنباط الأصناف الجديدة والمتميزة؛ خصوصًا من المحاصيل الاستراتيجية: القمح والذرة والمحاصيل الزيتية وعباد الشمس وفول الصويا والأعلاف.

وقال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن العلاقات الزراعية بين مصر ورومانيا تتمتع بتاريخ طويل وحاضر واعد، لافتًا إلى أهمية أن يشمل التعاون تبادل الخبرات، وزيادة فرص التبادل التجاري للحاصلات والمنتجات الزراعية بين البلدين، فضلًا عن البحث العلمي الزراعي، وتنمية الثروة الحيوانية؛ بما فيها مجال تربية المواشي والدواجن، والاستزراع السمكي، والصوب الزراعية وتطوير وتحديث وسائل الري.

وقال بيان وزارة الزراعة اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يوقع وزير الزراعة خلال زيارته إلى رومانيا الخطة التنفيذية لمذكرة التفاهم بين مصر ورومانيا للتعاون في المجال الزراعي والأنشطة المرتبطة؛ ومنها إنتاج التقاوي عالية الإنتاجية والإنتاج الحيواني والمشروعات البحثية المشتركة ومجال الصحة النباتية وتبادل الخبرات، وسيعقد مباحثات ثنائية مع المسؤولين عن الزراعة في رومانيا حول تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدَين .

ويرافق وزير الزراعة خلال الزيارة الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية