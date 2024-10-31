وفد إيفواري برئاسة وزير الإسكان يشارك في المنتدى الحضري العالمي

كتب- محمد عبدالناصر:

يشارك وفد من كوت ديفوار، برئاسة وزير الإسكان والتخطيط العمراني برينو كونيه Bruno Kone، في فعاليات المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشر WUF12 التي تعقد بالقاهرة في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل.

وفي هذا الإطار، التقى السفير شريف سيف، سفير مصر لدى كوت ديفوار مع الوزير الإيفواري حيث تم بحث ترتيبات مشاركة كوت ديفوار في ذلك الحدث العالمي.

وأكد السفير على الأهمية التي توليها مصر لمشاركة تجربتها مع الأشقاء الأفارقة في المجالات المتصلة بالتطوير الحضري، منوها إلى أهمية استثمار البلدين لذلك الحدث كونه الأول الذي تستضيفه أفريقيا لأول مرة منذ ٢٠ عاماً.

كما أبرز السفير الحاجة لدفع علاقات التعاون بين البلدين في ذلك المجال خاصة في ضوء الخبرة المصرية والاحتياجات الإيفوارية المتزايدة في مجال الإسكان.

ومن جانبه، أشاد وزير الإسكان الإيفواري بالإمكانيات والخبرات التي تتمتع بها مصر في مجال التطوير الحضري مشيراً إلى زيارته السابقة لمصر وتعرفه عن قرب على تطورات مشروعات العاصمة الإدارية والمدن الجديدة.

كما أعرب الوزير عن تطلعه للقاء عدد من المسئولين ورجال الأعمال والمستثمرين المصريين خلال زيارته للقاهرة بهدف تشجيع وزيادة عدد الشركات المصرية العاملة في مجال البناء والإسكان في كوت ديفوار.