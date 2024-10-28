وزير الزراعة: قروض بـ 5 مليارات جنيه لدعم الفلاحين

كتب- محمد نصار:

استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، سياسة الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة لدعم وتمكين الفلاح المصري.

وقال "فاروق"، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن خطة ومستهدفات وزارة الزراعة في إطار برنامج الحكومة الجديدة للفترة المقبلة، تضمنت مسارًا استراتيجيًا خاصًا بالتوسع في منظومة دعم وتمكين الفلاح المصري باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي في ظل تعدد التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد وتوفير الغذاء.

وأشار إلى أنه في مجال دعم الفلاح وخفض أعباء الحصول على تمويل ميسر للمحاصيل الزراعية ومشروعاتهم الصغيرة تم رفع الفئات التسليفية للقروض المقدمة للمزارعين من البنك الزراعي المصري، حيث بلغ إجمالي القروض المقدمة حوالي 5 مليارات جنيه بفائدة 5% سنويًا، وتتحمل الدولة عنها دعمًا بواقع 7% سنويًا بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه سنويًا، ويبلغ عدد المستفيدين تقريبًا من هذا التمويل حوالي 600 ألف مزارع وفلاح.

وأضاف أنه تم وضع برنامج لمتابعة سير العمل بالمديريات والجمعيات الزراعية بالمحافظات، وتنظيم زيارات ميدانية مفاجئة خلال الثلاثة أشهر الماضية برفقة المحافظين ورئيس وأعضاء لجنتي الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ للمديريات والجمعيات الزراعية وعقد لقاءات مع المزارعين والاستماع لآرائهم وشكواهم، بمحافظات: البحيرة والمنوفية ومطروح وشمال سيناء والدقهلية، مع تكرار الزيارات في مواقع أخرى بالمنوفية والبحيرة، للوقوف على المشاكل على الطبيعة لتحديد أولويات العمل لخدمة ودعم الفلاح والتشجيع على زيادة الإنتاج.