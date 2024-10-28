وزير الزراعة: تنفيذ 17 تجمعًا تنمويًا بسيناء لخدمة أكثر من 2000 أسرة

كتب- محمد نصار:

أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تنفيذ 17 تجمعًا تنمويًا زراعيًا جديدًا بشبه جزيرة سيناء، بواقع 7 تجمعات بجنوب سيناء، و10 تجمعات بشمال سيناء.

وقال "فاروق"، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إنه يستفيد من هذه التجمعات بطريقة مباشرة حوالي 2122 أسرة من أبناء سيناء والمحافظات الأخرى بواقع 5 أفدنة ومنزل لكل مستفيد وأسرته.

كما تم إنشاء 3 مراكز للخدمات الزراعية تعمل على تقديم الدعم الفني والخدمات الإرشادية للمزارعين بسيناء، وتم اعتماد 2 جمعية تعاونية زراعية جديدة في مركزي الحسنة ونخل لخدمة مزارعي التجمعات الزراعية الجديدة.

وقال وزير الزراعة، إن جهود الوزارة امتدت إلى المناطق النائية خاصةً محافظة مطروح من خلال خطة طموحة لاستغلال مياه الأمطار والسيول لتنمية مناطق الزراعة على الأمطار، واستصلاح واستزراع بطون الوديان، وإنشاء نماذج إرشادية متطورة لتحسين المراعي الطبيعية باستخدام نظم حصاد مياه الأمطار، وتنمية المجتمعات البدوية مع تأهيل المرأة وتفعيل مشاركتها في برامج التنمية الريفية.

وقال وزير الزراعة، إنه خلال الثلاث الشهور الماضية تم الانتهاء من إنشاء 430 بئر نشو وخزانًا لحصاد وتخزين مياه الأمطار بسعة تخزينية (51600 م3/ موسم)، وهذه الآبار والخزانات تخدم 430 أسرة بدوية بعدد 2150 نسمة.

وتم كذلك نهو أعمال التنمية الزراعية بالوديان بطول 10 كم طولي وإنشاء 120 سدًا أسمنتيًا لخدمة 600 نسمة من المزارعين.

كما تم توزيع 120 كبشًا محسنًا لمربي الأغنام ودعم المنطقة بسيارات عيادات بيطرية متنقلة لخدمة أهالي مطروح، بالإضافة لتقديم الدعم لـ 1400 سيدة بدوية بأنشطة تنموية مدرة للدخل.

وتقوم وزارة الزراعة بتوفير المعدات والآلات الزراعية لمناطق مشروعات التوسع الأفقي الجديدة، حيث تم الحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ مشروع تطوير نظم استخدام الميكنة الزراعية بمحافظتي المنيا والفيوم، وإنشاء محطة للميكنة الزراعية الحديثة بمنطقة مشروع توشكى الخير لخدمة المناطق الزراعية الكبيرة خاصة المستهدف زراعتها بالمحاصيل الاستراتيجية.