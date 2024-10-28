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طلب برلماني بنصيب لصغار الفلاحين من الدلتا الجديدة ومراعاة البعد الاجتماعي

01:21 م الإثنين 28 أكتوبر 2024

مجلس الشيوخ

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كتب- نشأت علي:

طالب النائب سعيد ضيف الله، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، بالنظر إلى صغار الفلاحين والمزارعين في مشروع الدلتا الجديدة، مؤكدًا أن على الحكومة أن تراعي البعد الاجتماعي وأن يكون لصغار المزارعين دور ونصيب في الدلتا الجديدة .

ورحَّبَ ضيف الله بوزير الزراعة واستصلاح الأراضي الذي يحضر الجلسة العامة، اليوم الإثنين، والمخصصة لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب أحمد محمد شراني، وموجه إلى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن سياسة الحكومة حول دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكًا رئيسيًّا في تحقيق الأمن الغذائي المصري، مؤكدًا أنه حقق طفرة كبية في بنك التنمية والائتمان الزراعي، وكان معه عصا سحرية بعد أن كان شبه أطلال، وحوله إلى نقلة حضارية نستبشر بها خيرًا في توليه حقيبة الزراعة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة في المشروعات القومية وآن الأوان أن يكون لصغار المزارعين دور فيها .

مجلس الشيوخ حزب الوفد سعيد ضيف الله مشروع الدلتا الجديدة
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