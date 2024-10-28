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تعيينات محافظة الجيزة.. وظائف قيادية بهذه الجهات

04:00 ص الإثنين 28 أكتوبر 2024

محافظة الجيزة

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كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، عن شغل بعض الوظائف القيادية من المستوى الوظيفي مدير عام بديوان عام محافظة الجيزة.

وأوضحت "الجيزة"، أن الوظائف المتاحة هي:

مدير عام الإدارة العامة للأمن

مدير عام الإدارة العامة للإحصاء والتقارير، وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

ونوهت إلى أن الإعلان متاح حالياً على بوابة الوظائف الحكومية، وكذلك البوابة الإلكترونية للمحافظة، ويستمر حتى 24/11/2024.

ويشمل الإعلان كافة الشروط ومتطلبات العمل، وعلي من تنطبق عليه الشروط التقدم للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام محافظة الجيزة.

الوظائف القيادية الإدارة العامة للموارد البشرية قانون الخدمة المدنية بوابة الوظائف الحكومية
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