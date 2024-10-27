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"هناك معاملة كريمة".. السيسي يُشيد بالاستثمار المشترك بين مصر والجزائر

07:00 م الأحد 27 أكتوبر 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد شاكر:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك توافقا تاما مع الجزائر بشأن أهمية الاستثمار بين البلدين.

وأعرب الرئيس عن سعادته بتبادل الخبرات بين الشركات المصرية والجزائرية، قائلا: هناك معاملة كريمة للشركات المصرية التى تقوم بالاستثمار فى الجزائر.

وأشار السيسي، إلى أن هناك فرصا للاستثمار بين مصر والجزائر، قائلا: "نحن نرحب بذلك".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بقصر الاتحادية الرئاسي.

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