"هناك معاملة كريمة".. السيسي يُشيد بالاستثمار المشترك بين مصر والجزائر

كتب- محمد شاكر:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك توافقا تاما مع الجزائر بشأن أهمية الاستثمار بين البلدين.

وأعرب الرئيس عن سعادته بتبادل الخبرات بين الشركات المصرية والجزائرية، قائلا: هناك معاملة كريمة للشركات المصرية التى تقوم بالاستثمار فى الجزائر.

وأشار السيسي، إلى أن هناك فرصا للاستثمار بين مصر والجزائر، قائلا: "نحن نرحب بذلك".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بقصر الاتحادية الرئاسي.