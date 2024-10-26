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السيسي يوجه بإطلاق اسم الحاجة فرحانة على حي في سيناء ومحور تقديرًا لمجهوداتها

08:30 م السبت 26 أكتوبر 2024

الرئيس السيسي في احتفالية اتحاد القبائل

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كتبت -داليا الظنيني:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن المصريون قادرون معًا على تخطي كل الصعاب وهزيمة العقبات وتحقيق الانتصار مهما كانت التحديات بنفس الروح التي انتصرنا بها في السادس من أكتوبر

وخلال احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بالمدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، قال الرئيس السيسي إن حكاية أكتوبر ملهمة ولا تنتهي والنصر لم يكن بسيطا لكنه يجسد إرادة شعب كامل رفض الهزيمة وتحدى نفسه والظروف.

ووجه الرئيس السيسي بإنشاء حي في سيناء ومحور باسم الحاجة فرحانة تقديرًا لمجهوداتها، متقدمًا بالشكر لكل من ساهم في إنجاح الاحتفالية.

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