وقولوا للناس حسناً.. خالد الجندي يوضح أهمية الكلمة الطيبة في الحياة اليومية

كتب- حسن مرسي:

شدد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على أهمية تفعيل وصايا القرآن الكريم في المجتمع، مشدداً على ضرورة الالتزام بالآية الكريمة: "وقولوا للناس حسناً".

وأكد الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، على قناة "dmc"، اليوم الخميس، أن الآية الكريمة "وقولوا للناس حسناً"، وصية تمثل أمراً ملزماً يجب اتباعه في حياتنا اليومية.

وأشار الشيخ إلى أن "وقولوا للناس حسناً" هي ميزان يحدد الأخلاق في المجتمع، معتبراً أن كل عنف أو شجار يُعزى لغياب هذه القاعدة، لافتا إلى أن القرآن مليء بالأوامر التي تؤكد على أهمية جودة القول، مثل قوله: "وَقُل لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ".

كما تناول الجندي أهمية الأدب في التعامل مع الآخرين، مستشهداً بقوله تعالى: "وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا"، لافتا إلى أن الكلمة الطيبة لها تأثير عميق، مستشهداً بمقولة لقمان الحكيم: "إن من الكلام ما هو أشد من الحجر"، داعياً الجميع لزرع الكلمات الطيبة في قلوبهم لبناء مجتمع أفضل.