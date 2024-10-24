قطع المياه لمدة 10 ساعات عن 12 منطقة بمصر الجديدة والمطرية ومسطرد

كتب- محمد نصار:



أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه سيتم قطع المياه عن عدة مناطق، بسبب أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 800 مم بشارع بن الحكم.



وقالت الشركة، في بيان الخميٍ، إن المناطق التي ستتأثر بانقطاع المياه تشمل: ألف مسكن، ومنشية التحرير، وميدان سفير، وميدان الإسماعيلية، وتريمف ومتفرعاتها، ومنطقة ألماظة، وقاعدة ألماظة، والسبع عمارات، ومستشفى الجلاء، وأرض الجولف بمصر الجديدة، ومنطقة العزب بالمطرية، وشارع شركات البترول بمسطرد.



وسيبدأ انقطاع المياه من الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر 2024، ويستمر حتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 26 أكتوبر 2024، لمدة 10 ساعات.



وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات في المناطق المذكورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.



كما توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانًا في المناطق المتأثرة، ويمكن طلبها عبر الاتصال بالخط الساخن 125 أو خدمة الواتساب على الرقم 01206665125.