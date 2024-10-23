أكثر من 27 مليون جنيه.. حصيلة مزاد بيع وإيجار مساحات للإصلاح الزراعي في 6 محافظات

كتب- أحمد السعداوي:

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، عن حصيلة جلسة المزاد العلنية، التي تم عقدها من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية لتأجير وبيع عدد من القطع، التابعة للإصلاح الزراعي بالمحافظات، والتي تجاوزت ٢٧ مليون جنيه.

يأتي ذلك وفقًا لتقرير رسمي تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أوضح خلاله أنه قد أسفرت جلسة المزاد العلني عن بيع مساحة إجمالية 6945 م2، أرض مبانٍ وفدان أرض زراعية في 6 محافظات: الإسماعيلية، بني سويف، الفيوم، المنوفية، الشرقية، البحيرة، بقيمة إجمالية ٢٢ مليونًا و٣٩ ألف جنيه.

وأشار الفولي إلى أنه تم أيضًا تأجير مساحة إجمالية تزيد على ٣٠ فدانًا، بمحافظة البحيرة، مقسمة على ٢٢ قطعة، لمدة ثلاث سنوات، بقيمة إيجارية إجمالية خلال السنوات الثلاث، تزيد على 5 ملايين و٨٢٨ ألف جنيه.

وأكد رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي استمرار مبادرات الهيئة؛ تنفيذًا لتكليفات وزير الزراعة، في ضخ المنتجات والسلع الغذائية؛ وعلى رأسها بيض المائدة للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، والمتمثلة في مبادرتَي: خير مزارعنا لأهالينا، ومبادرة إنتاجنا لأبنائنا، والتي تم إطلاقها في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.

وأوضح الفولي أنه تم إطلاق ٣٢ قافلة كمنافذ متحركة بعدد إجمالي ٣٦٠ سيارة، خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، من بداية يوليو الماضي وحتى أكتوبر الجاري، بالتنسيق مع المحافظات، ومديريات الزراعة، وقطاع الإنتاج، وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والإدارة العامة للزراعات المحمية.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن تلك القوافل شملت: ١٢ قافلة بميادين القاهرة الكبرى، ١٢ قافلة بمديريات الإصلاح الزراعي، في محافظات: الدقهلية، البحيرة، كفر الشيخ، المنوفية، وقافلة بمحافظة مرسى مطروح، وأخرى بمحافظة الإسكندرية، فضلًا عن ٦ قوافل للعاصمة الإدارية الجديدة لدعم العاملين فيها، بالإضافة إلى المنافذ الثابتة المنتشرة بمديريات الإصلاح الزراعي بالمحافظات.

وقال الفولي إن منتجات القوافل شملت بيض المائدة، وسلعًا غذائية متنوعة، ومنتجات الألبان، ولحومًا طازجة، والخضر والفاكهة، بأسعار مخفضة بنسب تتراوح بين ٢٠ و٢٥٪، لافتًا إلى أنه تم خلال هذه الفترة توزيع ما يزيد على ٣٢ ألف طبق بيض مائدة، بدعم يصل إلى ٣٥ جنيهًا للطبق الواحد؛ حيث يبلغ سعر طبق بيض المائدة المطروح للمواطنين حاليًّا ١٥٠ جنيهًا، وسعر اللحوم الطازجة ٣٠٠ جنيه.

وأضاف الفولي أنه تم تخصيص ٣ منافذ بالعاصمة الإدارية، بجانب دراسة فتح منافذ بالمدن الجديدة وتخصيص ٥ منافذ بمحافظة الجيزة، بخلاف التنسيق مع جميع المحافظات بهذا الشأن.

وتابع رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بأنه يتم حاليًّا من خلال الجمعية العامة للإصلاح الزراعي بالتنسيق مع مستقبل مصر، لاستيراد بيض مائدة، بجانب ما يتم إنتاجه وضخه بالسوق المحلية من مشروعات تعاونية تقارب ربع مليار بيضة سنويًّا.

وأضاف الفولي أنه يتم حاليًّا العمل على تنفيذ توجيهات وتعليمات وزير الزراعة، الخاصة بمضاعفة عدد المشروعات وإنتاجها، فضلًا عن مضاعفة عدد المنافذ التابعة لها في المحافظات، والتوسع في القوافل والمنافذ المتحركة.