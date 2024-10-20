تحاليل وفحوصات.. ما خطوات إجراء الكشف الطبي للمقبلين على الزواج؟

ما خطوات إجراء الكشف الطبي للمقبلين على الزواج؟

كتب- أحمد جمعة:

نشرت وزارة الصحة والسكان، الخطوات اللازمة مبادرة لتسهيل فحص المقبلين على الزواج بهدف ضمان سلامة الزوجين وأسرهم المستقبلية.

ويشمل الفحص الطبي عدة خطوات مهمة لضمان الحصول على شهادة صحية تفيد بسلامة الطرفين، والتي تتضمن:

* زيارة أقرب وحدة صحية: على المقبلين على الزواج التوجه إلى إحدى وحدات فحص الزواج التابعة لوزارة الصحة لإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة، وطباعة النتائج.

* الاستفسار في غرفة المشورة: يوفر المركز الصحي جلسة مشورة سرية لمناقشة النتائج الصحية، والتوجيه بشأن أي استفسارات أو مخاوف.

* إجراء الفحوصات الطبية: يجب الحرص على إجراء الفحوصات قبل إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 6 أشهر، وتشمل الفحوصات مجموعة من التحاليل الطبية المهمة لضمان صحة الطرفين.

* استلام النتائج: يمكن استلام النتائج بعد 14 يومًا من إتمام الفحص، ويتم مناقشتها في جلسة سرية تضمن الخصوصية للطرفين.

كما أتاحت الوزارة التواصل مع الخط الساخن 15335 أو زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة لمعرفة أقرب وحدة صحية وتحديد مواعيد العمل، والتي تبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا.

وتضم قائمة الفحوصات 10 تحاليل ضمن إجراءات الكشف الطبي، إضافة إلى إجراء الفحص الإكلينيكي لتقييم الحالة الصحية بشكل عام.

وتشمل القائمة تحاليل الأمراض المعدية: مثل "الإيدز وفيروس سي وفيروس بي"، إضافة إلى تحاليل الأمراض غير السارية مثل "السكر وارتفاع ضغط الدم والسمنّة"، كما تضم أيضًا مستوى الهيموجلوبين بالدم، فصيلة الدم، وتحليل توافق "Rh" وتحليل أنيميا البحر المتوسط "الثلاسيميا"، وستكون ضرورية قبل إتمام عقد الزواج، بهدف منع ولادة أطفال مصابين بأمراض وراثية.

وخصصت وزارة الصحة 303 مراكز طبية على مستوى الجمهورية لإجراء تلك التحاليل، في حين تكون تكلفة إصدار الشهادة 180 جنيها للفرد.