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BBC

أمر مرعب.. رئيس الوزراء يكشف أبرز مشكلة تواجه الدولة المصرية

05:39 م الأربعاء 02 أكتوبر 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن المشكلة الحقيقية التي تواجه الدولة المصرية تتمثل في الكم الكبير من الإشاعات التي تبرز على مدار اليوم، مشددًا على أن هذه الإشاعات والأخبار المغلوطة تهدف إلى تشكيك المواطن في مقدرات وأداء الدولة، وهو ما يُعتبر أمرًا مرعبًا.

وأشار رئيس الوزراء خلال لقاءه مجموعة من القامات الفكرية لمناقشة القضايا الحيوية التي تشغل الساحة، اليوم، إلى أهمية الحفاظ على التماسك الداخلي للدولة في ظل التحديات الراهنة، لافتًا إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تركز على ضرورة الاستقرار الداخلي.

وأكد مدبولي أن تحقيق هذا الاستقرار لن يأتي إلا من خلال وعي المواطن بحجم المخاطر التي تهدد الدولة المصرية، بالإضافة إلى فهمه للأجندات والأفكار التي تروجها بعض القوى الخارجية بهدف إعادة ترتيب المنطقة، مشددًا على أهمية الحفاظ على الأمن القومي لمصر.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مشكلة تواجه الدولة المصرية الإشاعات والأخبار المغلوطة تشكيك المواطن في مقدرات الدولة
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