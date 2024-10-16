أمطار على هذه الأماكن.. تعرف حالة الطقس حتى الإثنين المقبل

كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة من اليوم الأربعاء، إلى الإثنين 21 أكتوبر 2024.

وقالت الهيئة في بيان لها: يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، ومائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، حار على باقي الأنحاء.

كما تسود شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتوقعت الهيئة فرص سقوط أمطار خفيفة اليوم الأربعاء 16 أكتوبر، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وكذلك وجود فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة يوم الخميس 17 أكتوبر على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وتهب رياح معتدلة على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.