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التحفظ على الأراضي المستردة.. تفاصيل الموجة 24 لإزالة التعديات

01:05 م الثلاثاء 15 أكتوبر 2024

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية - ارشيفية

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كتب- محمد نصار:

تواصل وزارة التنمية المحلية تنفيذ أعمال الإزالات للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ضمن الموجة الـ 24 لإزالة التعديات.

وانطلقت الموجة الـ 24 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة وإزالة التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية، يوم السبت الماضي الموافق 12 أكتوبر الحالي.

ويتم تطبيق الموجة الـ 24 لإزالة التعديات، خلال الفترة من 12 أكتوبر الجاري وحتى 27 ديسمبر 2024، على 3 مراحل، بدأت المرحلة الأولى يوم 12 أكتوبر الحالي وتستمر حتى 1 نوفمبر المقبل، ويتبعها باقي المراحل الأخرى.

وتستهدف الموجة الـ 24، إزالة كل حالات التعدي على أملاك الدولة لكل جهات الولاية، وتوجيه الوزارات بإرسال قرارات الإزالة الصادرة إلى المحافظات والتنسيق مع وزارة الداخلية.

كما تم التوجيه بالتحفظ على الأراضي التي يتمّ إزالة التعديات من عليها من قبل جهة الولاية حتى لا تعود أي تعديات مرة أخرى وإرسال تقرير يومي بذلك.

ويتم التنسيق بين المحافظات والأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتحديد حالات الإزالة المطلوب تنفيذها خلال الموجة الـ 24 بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات خاصة الحالات الموجودة على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية في بداية موجة الإزالات، بالتنسيق مع مديريات الري.

وزارة التنمية المحلية إزالة التعديات البناء على الأراضي الزراعية
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