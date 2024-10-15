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BBC

الأرصاد: سحب منخفضة وأمطار على السواحل الشمالية الغربية

10:52 ص الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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كتب- محمد نصار:

أشارت آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة.

وأوضحت الأرصاد، في بيان، أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على السواحل الشمالية 27 درجة بينما الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 30 درجة.

أمطار الأقمار الصناعية الطقس درجات الحرارة
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