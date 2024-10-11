سفير الاتحاد الأوروبي يؤكد دعم مصر في حقها بالمياه

كتب - عمرو صالح:

قال كريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إن الاتحاد يدعم مصر في طلبها لعقد اتفاقية بين مصر والسودان وإثيوبيا لتنظيم مسألة المياه، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي عمل في فترة كوسيط بين هذه الأطراف، لكن إثيوبيا لم تُبدِ تعاونًا في هذه الوساطة، وهو الأمر الذي أدى إلى توقفها.

وأكد بيرجر، في اللقاء الذي نظمته لجنة الشؤون العربية بنقابة الصحفيين تحت عنوان "مصر والاتحاد الأوروبي: من التعاون إلى الشراكة الاستراتيجية"، أن الاتحاد الأوروبي لديه استعداد لتقديم أي مساعدات فنية قد تكون مفيدة في هذا الشأن، بما لدى أوروبا من خبرة في هذه النوعية من النزاعات وتدخلها في صراعات مشابهة.

وتطرق بيرجر إلى الحديث عن ملف الهجرة غير الشرعية، وقال: "نحن نتعاون مع مصر في هذا الصدد، ومصر أحد الشركاء الرائدين في هذا المجال وكثير من الأمور التي نناقشها، وهناك دعم عملي بشأن تطوير الهجرة".

وأضاف: "للهجرة طرفان؛ الطرف الأول أن هناك أشخاصًا يأتون إلى مصر للبحث عن مأوى ويحصلون على دعم من الحكومة المصرية ومن السكان المصريين، والحكومة المصرية تحاول تقديم الدعم في هذا الشأن. إلى جانب الأشخاص الذين يريدون الهجرة النظامية إلى أوروبا، وهؤلاء يجب أن يتلقوا دعمًا أيضًا، فلا بد أن يكون هناك تدريب وكذلك الحصول على التأشيرات، لأنها أحد الأمور الهامة".