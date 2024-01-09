الإنتاج الإعلامي: 12 دولة صورت 33 عملا فنيا في مصر

كتبت -داليا الظنينى :

قال هاني أبوالحسن، مستشار رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي لشؤون التعاون الدولي، إن مدينة الإنتاج الإعلامي تفتح أبوابها لتصوير الأفلام الأجنبية فى مصر وتقدم خدمة متكاملة لشركات الإنتاج العالمية، مشيرا إلى أن ذلك سيكون له عائد كبير على السياحة المصرية.

وأضاف "أبوالحسن"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء: تم تصوير 33 عمل فني ما بين فيلم ومسلسل، من 12 دولة خلال الفترة الماضية.

وأشار هاني أبوالحسن، إلى أن التصوير سيتم في أماكن مثل مطار القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة والأقصر وأسوان ومعبد حتشبسوت، لافتا إلى أنه يتم العمل على هذا الملف منذ ديسمبر عام 2018، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ثم البدء في تنفيذ الإجراءات.

وأكد أن مدينة الإنتاج الإعلامي تصدر التصاريح والتسهيلات وتقدم مساعدات والمعدات المطلوبة في حالة أن شركات الإنتاج جاءت بدون معداتها، لافتا إلى أن اللجنة تقوم متابعة سيناريو العمل لمعرفة تفاصيل المطلوب لتسهيل التصوير وعقد نقاشات لتسهيل طلباتهم وتوفيرها.

وأشار إلى أن المدينة تسهل دخول وخروج طواقم الشركات في المطارات المختلفة، لافتا إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بهذا الأمر بشكل كبير وكل الأجهزة المعنية.

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