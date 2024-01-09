الصحة: افتتاح 34 قسما للعلاج الطبيعي بجميع المحافظات خلال 2023

كتب- أحمد جمعة:

قالت وزارة الصحة والسكان إنه تم افتتاح 34 قسمًا للعلاج الطبيعي بجميع المحافظات خلال عام 2023؛ لتوفير خدمات العلاج الطبيعي بجميع الوحدات الصحية والمستشفيات، وتيسير حصول المواطنين على خدمات طبية ذات جودة عالية.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور حسام عبدالغفار - في بيان اليوم الثلاثاء- إلى تطوير وحدة علاج الاطفال بمستشفى "أم المصريين" مع تشغيل وحدة التنبيه الضوئي، كما تم افتتاح قسم العلاج الطبيعي بمركز طب أسرة روضة أكتوبر بمحافظة الجيزة، كما تم تطوير قسم العلاج الطبيعي بوحدة سيدي عمر الصحية بمحافظة قنا.

وأوضح أنه تم افتتاح ثلاثة أقسام للعلاج الطبيعي بالإسكندرية بوحدات (طبية 2) بمنطقة النهضة بالعامرية، و(أبيس 7) بمنطقة وسط الطبية والمفروزة شرق التابعة لمنطقة غرب الطبية، كما تم تطوير قسم العلاج الطبيعي بوحدة باكوس وتزويده بجهاز تنبيه كهربائي وجهاز أشعة تحت الحمراء، بالإضافة إلى توفير أدوات العلاج الوظيفي بوحدة طب أسرة (أبيس 7)؛ لتقديم خدمة العلاج الوظيفي لأطفال الشلل الدماغي.

وأضاف أنه تم افتتاح 10 أقسام للعلاج الطبيعي في الشرقية بوحدات الصوا الطبية التابعة للإدارة الصحية بأبو حماد، وميت ردين أبو حماد، وشنبارة الميمونة القنايات، وبمركز طب أسرة جميزة بني عمرو في ديرب نجم، وبوحدة طب أسرة بهنباي في القنايات، وطب أسرة هريه رزنه في الزقازيق، وعائشة الظواهري، بالإضافة إلى أقسام للعلاج الطبيعي بمستشفيات القرين المركزي، والحسينية والصوفية.

ونوه بأن محافظة الدقهلية شهدت افتتاح عيادات علاج طبيعي للأطفال بوحدات طب أسرة اويش الحجر التابعة للإدارة الصحية بالمنصورة وميت علي التابعة للإدارة الصحية بالمنصورة، وأقسام للعلاج الطبيعي بوحدات طب أسرة سنجيد التابعة للإدارة الصحية في أجا، والجلايلة في السنبلاوين، وأويش الحجر، وسنجيد، وتلبانة.

ولفت إلى أنه تم تجهيز وتشغيل قسم العلاج الطبيعي بوحدات طب أسرة البوها، وميت غمر، وميت مزاح التابعة للإدارة الصحية بالمنصورة، وكفر المندرة التابعة للإدارة الصحية في أجا، بجانب تجهيز وتشغيل وحدة منفصلة للعلاج الطبيعي للأطفال بوحدة طب أسرة كفور البهايتة ميت غمر، وتجهيز وتشغيل وحدتين منفصلتين للعلاج الطبيعي للأطفال بمستشفيى شربين المركزي وميت غمر المركزي، وتطوير قسم العلاج الطبيعي بمستشفى تمي الأمديد المركزي.

ومن جهته، قال رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي الدكتور محمد النادي "إن محافظة الفيوم شهدت افتتاح قسم العلاج الطبيعي بالوحدة الصحية بقرية تطون التابعة لإدارة أطسا الصحية وتطوير قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الفيوم العام"، مشيرا إلى افتتاح وحدة العلاج الطبيعي بمستشفى النجيلة المركزي بمحافظة مطروح.

وأضاف أنه تم توفير جهاز التصريف الليمفاوي بقسم العلاج الطبيعي بمستشفى أسيوط العام، والذي يعد الأول بالمحافظة، ويستخدم في علاج التورمات الليمفاوية بعد عمليات استئصال الثدي، وبعد عمليات شفط الدهون، وكمضاد لتجلط الدم، وجلطات الساق بحالات قصور الدورة الدموية، ولجميع مشاكل الأوردة الليمفاوية بالجسم، وإزالة السموم من الجسم، وحالات الإجهاد والضعف العضلي.

وأوضح أنه تم التوسع بقسم العلاج الطبيعي بعيادة المتوطنة في محافظة سوهاج وإضافة غرفتين علاجيتين للأطفال والليزر، كما تم تشغيل جهاز الليزر بقسم العلاج الطبيعي المتميز بعيادة المتوطنة، لافتا إلى أنه بمحافظة البحر الأحمر تم تشغيل قسم العلاج الطبيعي بمستشفى شلاتين المركزي، كما تم بمحافظة القليوبية تطوير قسم العلاج الطبيعي بالخرقانية، إدارة القناطر الخيرية، وافتتاح قسم العلاج الطبيعي بوحدة صحة الأسرة بسندبيس إدارة القناطر الخيرية.

وأشار إلى افتتاح قسمين للعلاج الطبيعي بمحافظة الغربية في وحدتين صحيتين بقريتي ميت عساس التابعة لمركز سمنود، وشوبر التابعة لإدارة طنطا أول، فضلا عن عن تطوير قسم العلاج الطبيعي بمستشفى قويسنا بمحافظة المنوفية، وتزويده بأحدث أجهزة العلاج والتأهيل لذوي الهمم، وكذا، بمحافظة بني سويف تم تجهيز قسم العلاج الطبيعي بوحدة الدوالطة التابعة لإدارة بني سويف الصحية، وافتتاح قسمين للعلاج الطبيعي بوحدة (ابني بيتك 1) ووحدة الإسكان الاجتماعي.

واستطرد أنه تم تزويد قسم العلاج الطبيعي بمستشفى حميات دمنهور بمحافظة البحيرة بجهاز ليزر وتطوير قسم العلاج الطبيعي بمستشفى آيتاي البارود ونقله للمبنى الجديد بالمستشفى، كما تم افتتاح قسم العلاج الطبيعي بمستشفى حميات كفر الدوار.

وقال "إن محافظة كفر الشيخ شهدت افتتاح قسم العلاج الطبيعي بوحدة طب الأسرة بسنهور المدينة، وتزويد قسم العلاج الطبيعي بمستشفى كفر الشيخ العام بعدد من الأجهزة الحديثة لتحسين الخدمة المقدمة للمرضى، كما تم تشغيل قسم العلاج الطبيعي بوحدة دمرو إدارة سيدي سالم، بالإضافة إلى افتتاح قسم العلاج الطبيعي بمستشفى بيلا الجديدة".

ولفت إلى أن محافظة جنوب سيناء شهدت افتتاح وتطوير قسم العلاج الطبيعي مستشفى الطور بمركز طب أسرة الزهراء، وعيادة العلاج الطبيعي بوحدة الكلى الصناعي في مستشفى الطور، كما تم افتتاح وتطوير قسمي العلاج الطبيعي بمستشفيى طابا وكاترين المركزي وانضمامها للهيئة العامة للرعاية الصحية.