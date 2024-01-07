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BBC

نشرة منتصف الليل| الرئيس السيسي يهنيء الأقباط بالكاتدرائية.. وتحذير من حقن البرد

01:30 ص الأحد 07 يناير 2024
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    استقبال الرئيس السيسي بالكاتدرائية في قداس عيد الميلاد
  • عرض 5 صورة
    استقبال الرئيس السيسي بالكاتدرائية في قداس عيد الميلاد
  • عرض 5 صورة
    استقبال الرئيس السيسي بالكاتدرائية في قداس عيد الميلاد
  • عرض 5 صورة
    استقبال الرئيس السيسي في كاتدرائية ميلاد المسيح
  • عرض 5 صورة
    الرئيس السيسي في كاتدرائية ميلاد المسيح
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كتب- محمد شاكر :
شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس السبت على النحو التالي:

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الرئيس السيسي قداس عيد الميلاد كاتدرائية ميلاد المسيح البابا تواضروس غزة

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