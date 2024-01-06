وزيرا التموين والتنمية المحلية يتفقدان صومعة دمنهور بمحافظة البحيرة

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كتب- محمد نصار:

تفقد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، صومعة دمنهور بمحافظة البحيرة، بحضور الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، واللواء شريف باسيلي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، ومجدي الخضر، وكيل وزارة التموين بالبحيرة.

وتبلغ السعة التخزينية لصومعة دمنهور بمحافظة البحيرة 60 ألف طن وتشمل 12 خلية سعة كل منها 5000 طن وذلك للمحافظة على مخزون القمح بشكل آمن تمامًا دون فاقد أو هادر، هذا وقد استمع الوزراء والوفد المرافق لهما لشرح تفصيلي لنظام العمل والتحكم داخل الصومعة وكيفية مراقبة المخزون وعملية التداول والنقل بشكل مميكن.

وتأتي هذه الزيارة لصوامع الغلال بزاوية غزال بدمنهور للتأكد من جاهزية الصوامع والشون وسعتها التخزينية لاستقبال الكميات المنزرعة من القمح بنطاق المحافظة.

جاء ذلك على هامش زيارة، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لمحافظة البحيرة اليوم لتفقد عدد من المشروعات التجارية واللوجستية وافتتاح المرحلة الأولى من أولى مشروعات المنطقة اللوجستية في مدينة دمنهور.