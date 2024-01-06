وزير التموين يفتتح المرحلة الأولى من مشروع المنطقة التجارية اللوجستية بالبحيرة

كتب- محمد سامي:

افتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، اليوم السبت، المرحلة الأولى من مشروع المنطقة التجارية اللوجستية بمحافظة البحيرة.

المرحلة تتضمن مول تجاري ومعارض ومطاعم ومحطة وقود سيارات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية على مدار السنوات الماضية بتوجيهات القيادة السياسية في تنفيذ العديد من المشروعات والمناطق التجارية في الكثير من المحافظات حيث تستهدف المناطق التجارية تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات بما يخفض تكاليف النقل وبالتالي ينعكس بشكل إيجابي على السعر النهائي للمنتجات.