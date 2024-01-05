مشهد بديع.. معهد الفلك: اقتران القمر والزهرة وقلب العقرب الاثنين والثلاثاء

القاهرة - أ ش أ

قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه يحدث اقتران فلكي ثلاثي بديعي على مدى يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، ويمكن رؤيته بالعين المجردة السليمة في حالة صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأشار تادرس إلى أن القمر في تلك الظاهرة يشرق مقترنا مع كوكب الزهرة "ألمع كواكب المجموعة الشمسية" وكذلك مع النجم أنتاريس "قلب العقرب" بغضون الساعة الخامسة صباحا تقريبا، ويُرى هذا المشهد بالعين المجردة ويظل مرئيا حتى اختفائه في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس، مبينا أنه نجم عملاق أحمر تبلغ كتلته 10 أضعاف كتلة الشمس ويبعد عنا 600 سنة ضوئية.

وأوضح أن مصطلح الاقتران يعني اقتراب جرم سماوي من جرم سماوي آخر في حدود عدد من الدرجات القوسية عندما يتم مشاهدتهما من الأرض، وهو اقتراب زاوي ظاهري غير حقيقي ليس له علاقة بالمسافات، أما المسافة الحقيقية بينهما فهي كبيرة جدا تقدر بمئات الملايين أو المليارات من الكيلومترات.

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