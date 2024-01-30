وزير الأوقاف: إعلان وظائف الأئمة وعمال المساجد غدا

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه سيتم الإعلان عن وظائف الأئمة والعمال على موقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، غدا الأربعاء.

ومن المقرر أن يفتح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، غدا، باب التقدم لمسابقة 2000 إمام وعامل مسجد للعمل بنظام التعاقد بوزارة الأوقاف.

وعدّل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة شروط المسابقة برفع سن المتقدمين لوظيفة إمام وخطيب وعامل مسجد إلى 40 عاما بدلا من 30 و35 عامًا، مع السماح للحاصلين على تقدير مقبول من التخصصات الأزهرية المناسبة بالتقدم في إعلان الأئمة، على أن تكون العبرة بالكفاءة.

كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أكد أنه سيتم الإعلان عن نتيجة مسابقة الأئمة لعام 2023 خلال شهر فبراير المقبل.

وأضاف في تصريحات صحفية، أمس الاثنين، أن راتب الأئمة الجدد يبدأ من 7250 جنيهًا، فضلًا عن منح إعانات إضافية لحملة الماجستير والدكتوراه.