354 مليون جنيه تبرعات.. ماذا قدمت الصحة لمصابي غزة حتى نهاية 2023؟

كتب - أحمد جمعة:

كشف تقرير لوزارة الصحة والسكان، عن حجم الخدمات الطبية المقدمة للقادمين من قطاع غزة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي وحتى نهاية العام 2023.

وقال التقرير الذي حصل عليه مصراوي، إنه تم إعداد خطة قومية للتأمين الطبي لمتابعة التداعيات لأحداث غزة بالتعاون مع كافة الجهات التابعة لوزارة الصحة وهيئة الإسعاف المصرية والقطاع الخاص والجامعي؛ للتأمين الطبي للأحداث.

وأشار إلى مناظرة ٢٣,٠٤٠ حالة على معبر رفح منهم ٥,٢٩٧ طفلًا، مع الكشف على ٦٧٦ شخصًا بعيادة الحجر الصحي.

وذكر التقرير أن إجمالي المستشفيات التي شاركت في استقبال مصابي غزة بلغ ٣٤ مستشفى، تلقى داخلها ١,٤٠٢ مريض العلاج، منهم 28 طفلًا مبتسرًا.

وحتى الآن، يوجد ٤١٦ مريضًا فلسطينياً موزعين طبقا للتخصصات على تلك المستشفيات، بحسب التقرير، في الوقت الذي بلغ عدد التدخلات الجراحية التي تم إجراؤها للحالات ۸۹۳ حالة.

وذكرت الوزارة أنه تم سفر 824 حالة إلى مجموعة من الدول بعد تقديم الخدمة الطبية في مصر.

في حين بلغ إجمالي عدد الخدمات الصحية المقدمة للفلسطينيين القادمين عبر معبر رفح أكثر من ٢٢,٠٠٠ خدمة.

وبشأن التبرعات التي تم استلامها، قالت الوزارة إن القيمة المتتالية التقديرية للتبرعات التي استلامها من حكومات الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص لدعم جهود وزارة الصحة والسكان في تقديم الرعاية الصحية للأشقاء الفلسطينيين بلغت حوالي ٣٥٤,٢٧٦,٥٦٧ جنيهاً مصرياً بما يعادل ١١,٤٦٥,٢٦١ دولارًا.