"القومي للمرأة" يستقبل وفد الوكالة الكورية للتعاون الدولي

كتبت- نور العمروسي:

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، وفد الوكالة الكورية للتعاون الدولي في مصر (كويكا) برئاسة جين يونج كيم وممثلي صندوق الأمم المتحدة للسكان بهدف تبادل الخبرات ومناقشة سبل التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة كما شهد اللقاء حضور الأستاذة انجي اليماني المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي بالمجلس.

ورحبت "مرسي"، بوفد الوكالة الكورية للتعاون الدولي في مصر وتحدثت عن الخدمات التي يقدمها المجلس لتمكين وحماية المرأة مثل برامج الشمول المالي والتثقيف المالي وريادة الأعمال، مشيرة إلي جهود مكتب شكاوي المرأة بالمجلس في دعم السيدات اللاتي تتعرضن للعنف بمختلف أشكاله.

كما أشارت إلى "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف" التي تتبع مجلس الوزراء، ومقرها الرئيسى في نطاق القاهرة الكبرى وتحدثت عن أهدافها وآليات عملها والجهات المشاركة بها مؤكدة سعيها لإنشاء تلك الوحدة في مزيد من محافظات الجمهورية لتخدم أكبر عدد من السيدات.

فيما أكدت جين يونج كيم حرص الحكومة الكورية أيضًا على مساندة ضحايا العنف من النساء وتوفير الخدمات اللازمة لهن واستعرضت مواصفات الوحدة المجمعة لمناهضة العنف ضد المرأة في كوريا وأهدافها وآليات تنفيذها وعبرت عن سعادتها بتبادل الخبرات بين الجانبين.