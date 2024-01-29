وزير الكهرباء: مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان سيجعلنا مركزًا إقليميًا



(أ ش أ):

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان أهمية كبرى لخطة مصر الاستراتيجية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، كما أن هذا المشروع التاريخي يعد أحد المشروعات التي تساعد على ربط مصر بالشبكة الكهربائية الأوروبية وبهذا ستكون مصر مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الكهرباء اليوم الاثنين، مع نائبة وزير البيئة والطاقة اليوناني ألكسندرا سودوكو، لبحث مستجدات مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان وسبل تعزيز التعاون في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأضح الوزير، أن ذلك يأتي ذلك تأكيدًا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتفعيلاً لسياسة الحكومة التي تهدف إلى ترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقة شرق المتوسط، في ضوء ما نملك من إمكانيات في هذا الصدد، وتعزيز أواصر الصداقة بين مصر واليونان، وفي إطار الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائي.

وأشاد بالجهود المبذولة لإتمام الإجراءات اللازمة لمشروع الربط الكهربائي والذي يعتبر بوابة مهمة للربط بين مصر وأوروبا، مؤكدًا أهمية الربط وتبادل الطاقة الكهربائية في دعم مزيج الطاقة، وخاصةً الطاقات المتجددة والذي سيحقق فوائد اقتصادية وسياسية للدول والأطراف المعنية.

وأشار إلى اهتمام القيادة السياسية بمشروعات الربط الكهربائي حيث تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية، لافتا إلى استراتيجية الدولة التي تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42% بحلول عام 2030.

وشدد وزير الكهرباء، على ما تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة، وخاصة طاقة الرياح والشمس والتي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة، حيث يمكن لمصر نظريًا إنتاج ما يقرب من 350 جيجاوات من الرياح و650 جيجاوات من الشمس.

من جانبها، أشادت نائبة وزير البيئة والطاقة اليوناني بالعلاقات السياسية المتميزة التي تربط بين البلدين، مؤكدةً على ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات، مؤكدة أن هذا المشروع يحقق فوائد اقتصادية وسياسية للدول المعنية.

وقالت إن تنفيذ مشروع الربط يعزز الشراكة بين مصر واليونان، فضلاً عن تحقيق مزايا لهما، وبهذا ستكون مصر ناقلًا مهمًا للطاقة بالنسبة للقارة الأوروبية.